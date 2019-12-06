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Другое
10.12.2019, 09:44
C 2020 мессенджер WhatsApp прекратит работать на миллионах смартфонов
10 декабря. Mossovetinfo.ru – С 2020 года мессенджер WhatsApp прекратит работать на миллионах старых смартфонов в связи с прекращением поддержки на старых операционных системах, сообщает Daily Mail...
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Другое
09.12.2019, 13:22
Исполком WADA запретил России участвовать в международных соревнованиях в течение 4 лет
9 декабря. Mossovetinfo.ru – Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно одобрил рекомендации Комитета по соответствию WADA отстранить Россию на 4 года от участия во всех межд...
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Другое
06.12.2019, 09:53
Болельщики «Спартака» призвали фанатов всех команд покинуть трибуны на матчах 19-го тура чемпионата России
6 декабря. Mossovetinfo.ru – Болельщики московского «Спартака» призвали фанатов других российских клубов на матчах предстоящего 19-го тура чемпионата России по футболу покинуть трибуны на 30-й мину...