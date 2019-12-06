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Другое     10.12.2019 09:44

C 2020 мессенджер WhatsApp прекратит работать на миллионах смартфонов

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Теги:  мессенджеры  WhatsApp  поддержка 

10 декабря. Mossovetinfo.ru – С 2020 года мессенджер WhatsApp прекратит работать на миллионах старых смартфонов в связи с прекращением поддержки на старых операционных системах, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что после 31 декабря WhatsApp перестанет работать на телефонах с Windows Mobile, а после 8 февраля – на телефонах с Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 (и более старых версий).

По заявлению компании-владельца мессенджера (которая принадлежит Facebook), было решено сосредоточить усилия на поддержке мобильных платформ, которые использует подавляющее большинство людей.


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Теги: 
мессенджеры  WhatsApp  поддержка 

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