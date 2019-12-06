10 декабря. Mossovetinfo.ru – С 2020 года мессенджер WhatsApp прекратит работать на миллионах старых смартфонов в связи с прекращением поддержки на старых операционных системах, сообщает Daily Mail.



Сообщается, что после 31 декабря WhatsApp перестанет работать на телефонах с Windows Mobile, а после 8 февраля – на телефонах с Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 (и более старых версий).



По заявлению компании-владельца мессенджера (которая принадлежит Facebook), было решено сосредоточить усилия на поддержке мобильных платформ, которые использует подавляющее большинство людей.