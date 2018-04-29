Cбой в работе Telegram произошел из-за отключения электроэнергии в окрестностях Амстердама

29 апреля. Mossovetinfo.ru - - Сбой в работе Telegram произошел из-за масштабных отключений электропитания в окрестностях Амстердама. Об этом сообщается в официальном аккаунте мессенджера в Twitter.



Проблема затронула пользователей в Европе, России и СНГ, странах Ближнего Востока и Северной Африки, сообщается в Twitter мессенджера.