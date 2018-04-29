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Другое     29.04.2018 12:25

Cбой в работе Telegram произошел из-за отключения электроэнергии в окрестностях Амстердама

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Теги:  Telegram  Амстердам  сбой  Телеграм 

29 апреля. Mossovetinfo.ru - - Сбой в работе Telegram произошел из-за масштабных отключений электропитания в окрестностях Амстердама. Об этом сообщается в официальном аккаунте мессенджера в Twitter.

Проблема затронула пользователей в Европе, России и СНГ, странах Ближнего Востока и Северной Африки, сообщается в Twitter мессенджера.

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Теги: 
Telegram  Амстердам  сбой  Телеграм 

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