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Другое     02.02.2021 18:26

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Латвии

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Теги:  хоккей  спорт  чемпионат мира по хоккею  IIHF  Латвия 

2 февраля. Mossovetinfo.ru – Латвия единолично примет чемпионат мира по хоккею 2021 года, соответствующее решение принял во вторник, 2 февраля, Совет международной федерации хоккея (IIHF).

На сайте IIHF указано, что такое решение было принято в связи с существующими эпидемиологическими сложностями, а также техническими причинами. Организация турнира в столице страны Риге позволит избежать переездов между странами и станет более экономичным вариантом проведения турнира.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти одновременно в Латвии и Белоруссии. Однако 18 января Минск лишили права проведения чемпионата. Позднее глава IIHF Рене Фазель отметил, что на спонсоров турнира было оказано давление, чтобы они отказались спонсировать турнир, если его не перенесут из Белоруссии в другую страну.

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Теги: 
хоккей  спорт  чемпионат мира по хоккею  IIHF  Латвия 

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