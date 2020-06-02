 
Актуальные темы: пропуск пропуска коронавирус реновация
Другое     02.06.2020 13:19

Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  чемпионат России по футболу  футбол  возобновление 

2 июня. Mossovetinfo.ru – Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня, заявил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи премьер-лиги», - заявил вице-премьер.

Матчи чемпионата возобновятся со зрителями, однако пока на разрешено заполнять трибуны только на 10%.

Кроме того, Чернышенко сообщил, что хоккейные и баскетбольные матчи могут возобновится уже в августе-сентябре.

Чемпионат России по футболу был остановлен 17 марта в связи с распространением коронавируса. К моменту остановки в чемпионате было сыграно 22 тура.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
чемпионат России по футболу  футбол  возобновление 

Возврат к списку

Лента новостей

13:30 Мнения Навальный начал кампанию по обнулению рейтинга председателя Мосгордумы Шапошникова

13:19 Другое Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня

13:11 Власть Массовая вакцинация от коронавируса в РФ может начаться осенью - Чернышенко

12:38 В России Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по проведению голосования по поправкам в Конституцию

12:37 Общество Полицейские с одинаковыми номерами жетонов появились на улицах Москвы

Актуальные материалы

17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта

20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня

09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву

11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»

14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт

18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая

13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность

12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции

12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление

19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска

17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая

14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня

08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая

15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы

23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru