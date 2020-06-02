2 июня. Mossovetinfo.ru – Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня, заявил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.



«Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи премьер-лиги», - заявил вице-премьер.



Матчи чемпионата возобновятся со зрителями, однако пока на разрешено заполнять трибуны только на 10%.



Кроме того, Чернышенко сообщил, что хоккейные и баскетбольные матчи могут возобновится уже в августе-сентябре.



Чемпионат России по футболу был остановлен 17 марта в связи с распространением коронавируса. К моменту остановки в чемпионате было сыграно 22 тура.