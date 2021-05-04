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Другое     04.05.2021 14:25

Дачникам грозят штрафы за одуванчики и мяту на участках

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Теги:  дачи  штрафы 

4 мая. Mossovetinfo.ru – Дачникам грозят штрафы, если они не будут уничтожать сорные растения. Об этом сообщила юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова, которую цитирует РИА Недвижимость.

Перечень сорняков определен постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1482.

Это, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов.

Владельцы дачных участков, которые не следят за сорняками, могут быть оштрафованы на сумму от 300 до 500 рублей, но могут отделаться и предупреждением. Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 500 до 1000 рублей, для юридических лиц – от 5 до 10 тысяч рублей.

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Теги: 
дачи  штрафы 

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