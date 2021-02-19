Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

19 февраля. Mossovetinfo.ru – Российский теннисист Даниил Медведев обыграл в полуфинале Australian Open (открытый чемпионат Австралии по теннису) грека Стефаноса Циципаса и впервые в своей карьере выше в финал турнгира.



Российский теннисист был «посеян» на турнире под четвертым номером, греческий спортсмен - под пятым. Медведев победил Цицпаса в трех сетах: 6:4, 6:2, 7:5.



В финале соперником Медведева станет первая ракетка мира серб Новак Джокович, который во втором полуфинале переиграл еще одного российского теннисиста Аслана Карацева.