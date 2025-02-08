DeepSeek была запущена в системе правительственных услуг в нескольких китайских городах

17 февраля — Mossovetinfo.ru — В воскресенье все районы и различные ведомства правительства города Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай) получили доступ к услугам модели DeepSeek-R1, выпущенной китайским стартапом в области искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.



По сообщению, одной из множества услуг DeepSeek является интеллектуальный сервис в формате вопрос-ответ для сотрудников органов власти. Кроме того, в ряде других китайских городов, включая Гуанчжоу, Хух-Хото и Уси, DeepSeek-R1 была запущена в местных системах госуслуг. Ожидается, что данная модель ИИ будет призвана улучшить работу правительства, городского управления и повысить уровень обслуживания местных жителей. DeepSeek выпустила модель DeepSeek-R1 в январе.



В отличие от ChatGPT или Anthropic's Claude, чьи модели, наборы данных и алгоритмы остаются закрытыми, DeepSeek предоставляет открытый исходный код, позволяя любому желающему скачивать, модифицировать и вносить собственные улучшения. По словам некоторых аналитиков, DeepSeek-R1 достигла производительности, сравнимой с ведущими системами искусственного интеллекта, такими как ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, но при меньших затратах на разработку.



11 февраля Синьхуа сообщило, что Технологический город Ханчжоу на востоке Китая, где расположен гигант электронной коммерции Alibaba и восходящая звезда в сфере ИИ DeepSeek, объявил о ряде мер по дальнейшему повышению своего статуса инновационного центра высокого уровня. Среди мер городского управления науки и технологий, направленных на укрепление инновационных платформ высокого уровня, - "план партнерства", который нацелен на сотрудничество между научно-технологическими инновационными платформами, вузами и предприятиями, а также производственными цепочками. Ведомство пообещало ускорить строительство научных объектов и реализовать проекты в сфере больших моделей и вычислительной мощности.



В прошлом месяце китайская компания DeepSeek выпустила мощную нейросеть, которая быстрыми темпами набрала популярность по всему миру. Успех ИИ-стартапа способствовал наплыву на фондовый рынок Китая инвесторов, которые активно вкладывают средства, в основном в акции представителей технологического сектора. Bloomberg со ссылкой на данные осведомлённых экспертов сообщает, что за счёт перераспределения средств инвесторов китайский рынок за последний месяц привлёк суммарно более $1,3 трлн. В это же время рынок Индии сократился более чем на $720 млрд.



Чат-бот работает на базе модели DeepSeek-V3 с открытым исходным кодом, которая, как отмечают его авторы, была разработана за 5,6 миллиона долларов, что многократно меньше, чем траты конкурентов.