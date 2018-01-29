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Другое     29.01.2018 17:53

Детеныш мини-антилопы родился в Московском зоопарке

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Теги:  зоопарк 

29 января. Mossovetinfo.ru – Детеныш мини-антилопы родился в Московском зоопарке. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Миниатюрные африканские антилопы приехали в Московский зоопарк в 2015 году из Дрездена и уже третий раз приносят потомство.

Дикдики – моногамные животные, в природе они образуют постоянные пары и обитают на одной территории, ревностно охраняя ее от сородичей. Однако в неволе самцы могут содержаться с несколькими самками.


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Карта места

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Теги: 
зоопарк 

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