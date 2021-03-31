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Другое     31.03.2021 12:39

Диетолог рассказала о допустимом количестве кофе в день

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Теги:  диетолог  кофе  здоровье  рекомендации 

31 марта. Mossovetinfo.ru — Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в интервью РИА Новости рассказала о допустимом для здоровья количестве употребления кофе в день.

По словам Стародубовой, хотя никаких резких запретов по употреблению кофе не существует, относится к этому напитку нужно с осторожностью. В особенности осторожность в употреблении кофе рекомендуется соблюдать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Диетолог также рассказал, что некоторые эксперты предлагают ограничить потребление кофеина из расчета не более трех миллиграммов на один килограмм массы тела. То есть при весе в 70 килограммов, человек за день может себе позволить 5-6 чашек черного чая или не более 3 маленьких чашек эспрессо.

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Теги: 
диетолог  кофе  здоровье  рекомендации 

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