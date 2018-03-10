«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в Химках

10 марта. Mossovetinfo.ru - Московское «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.



Встреча на подмосковной «Арене Химки» завершилась со счетом 0:0.



«Краснодар продолжает занимать второе место в чемпионате, «Динамо» находится в нижней части турнирной таблицы.