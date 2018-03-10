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Другое     10.03.2018 18:33

«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в Химках

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Теги:  ФК Динамо  ФК Краснодар  спорт: футбол  чемпионат России по футболу 

10 марта. Mossovetinfo.ru - Московское «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча на подмосковной «Арене Химки» завершилась со счетом 0:0.

«Краснодар продолжает занимать второе место в чемпионате, «Динамо» находится в нижней части турнирной таблицы.

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Карта места

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Теги: 
ФК Динамо  ФК Краснодар  спорт: футбол  чемпионат России по футболу 

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