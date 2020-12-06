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Другое     06.12.2020 18:39

«Динамо» обыграло «Арсенал» и вышло на четвертое место в РПЛ

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Теги:  Динамо  спорт  футбол  РПЛ  чемпионат России по футболу 

6 декабря. Mossovetinfo.ru – Московское «Динамо» обыграло на своем поле тульский «Арсенал» в матче 17-го тура российской футбольной премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола на 45-й минуте забил Даниил Фомин.

Эта победа позволила «Динамо» выйти на четвертое место в РПЛ. В следующем матче московский клуб сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

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Теги: 
Динамо  спорт  футбол  РПЛ  чемпионат России по футболу 

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