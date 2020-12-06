«Динамо» обыграло «Арсенал» и вышло на четвертое место в РПЛ

6 декабря. Mossovetinfo.ru – Московское «Динамо» обыграло на своем поле тульский «Арсенал» в матче 17-го тура российской футбольной премьер-лиги (РПЛ).



Встреча, которая состоялась в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола на 45-й минуте забил Даниил Фомин.



Эта победа позволила «Динамо» выйти на четвертое место в РПЛ. В следующем матче московский клуб сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.