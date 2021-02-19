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Другое     20.02.2021 22:51

«Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби

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Теги:  спорт  футбол  Кубок России по футболу 

20 февраля. Mossovetinfo.ru – «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Ранее в пятницу «Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2. Другие матчи 1/8 финала Кубка России состоятся 21 и 22 февраля.

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Теги: 
спорт  футбол  Кубок России по футболу 

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