«Динамо» проиграло «Оренбургу» в чемпионате России по футболу

16 марта. Mossovetinfo.ru – Московское «Динамо» проиграло в гостях «Оренбургу» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.



Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. В следующем матче «Динамо» 30 марта примет московский «Локомотив».