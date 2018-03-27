30 марта. Mossovetinfo.ru – Диспетчерские службы Центрального административного округа (ЦАО) Москвы с 9 апреля перейдут на единый телефонный номер.



Переход будет осуществлен в рамках реализации проекта «Единый диспетчерский центр». Все звонки будут переведены на единый прямой номер контакт-центра - +7 (495) 539-53-53.



Телефоны районных, центральных и объединенных диспетчерских служб будут оборудованы автоответчиками, которые продиктуют новый номер.