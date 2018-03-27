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Другое
30.03.2018, 09:17
Диспетчерские службы ЦАО перейдут перейдут на единый телефонный номер
30 марта. Mossovetinfo.ru – Диспетчерские службы Центрального административного округа (ЦАО) Москвы с 9 апреля перейдут на единый телефонный номер. Переход будет осуществлен в рамках реализац...
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Другое
29.03.2018, 08:47
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Лайтбанка»
29 марта. Mossovetinfo.ru – Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у московского «Лайтбанка». Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ. «Лайтбанк» — участник системы ...
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Другое
27.03.2018, 20:52
Грибные фермы запустят в Подмосковье в 2018 году
27 марта. Mossovetinfo.ru - Грибные фермы, которые намечено запустить в Подмосковье в 2018 году, будут производить 63,3 тысячи тонн грибов и компоста в год. Об этом сообщил министра сельского хозяйств...