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Другое     30.03.2018 09:17

Диспетчерские службы ЦАО перейдут перейдут на единый телефонный номер

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Теги:  ЦАО  справка 

30 марта. Mossovetinfo.ru – Диспетчерские службы Центрального административного округа (ЦАО) Москвы с 9 апреля перейдут на единый телефонный номер.

Переход будет осуществлен в рамках реализации проекта «Единый диспетчерский центр». Все звонки будут переведены на единый прямой номер контакт-центра - +7 (495) 539-53-53.

Телефоны районных, центральных и объединенных диспетчерских служб будут оборудованы автоответчиками, которые продиктуют новый номер.


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Теги: 
ЦАО  справка 

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