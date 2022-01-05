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Другое     05.01.2022 14:27

Для Google регулирующие органы Германии определяют более жесткие антиконкурентные нормы

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Теги:  Google  монополия  Германия  регулирование  конкуренция 

5 января. Mossovetinfo.ru - Новые регулирования деятельности крупных цифровых компаний установило федеральное антимонопольное управление Германии.

В распространенном заявлении регулятора отмечается, что теперь надзорный орган может вмешаться раньше и запретить действия, которые он считает антиконкурентными.

В заявлении отмечается, что экономическое влияние недостаточно Google имеет первостепенное значение для конкуренции и в настоящее время этот сегмент рыночной конкуренции ненадлежаще контролируется.

Федеральное антимонопольное управление уже начало обработку данных Google для выработки мер по решению проблемы и намерено рассмотреть деятельность других цифровых гигантов.

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Теги: 
Google  монополия  Германия  регулирование  конкуренция 

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