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Другое     30.03.2022 12:20

До 7 апреля продлен запрет на полеты в южных районах России, близких к Украине

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Теги:  Росавиация  полеты  запрет 

30 марта, Mossovetinfo.ru -Росавиация вновь продлила запрет на полеты в ряд аэропортов России близких к Украине. До 7 апреля временное закрытие распространяется на 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, сообщила Росавиация.

Ограничения на полеты внутри страны были введены 24 февраля, в день начала спецоперации России на Украине и затем продлевались.

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Теги: 
Росавиация  полеты  запрет 

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