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27.06.2024, 07:54
Доля льготной ипотеки в общем объеме ипотечного кредитования в мае выросла до 75%
27 июня — Mossovetinfo.ru — На долю льготной ипотеки в мае пришлось 62% от общего количества и 75% от общего объема выдач...
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23.06.2024, 09:32
FT: Сербия за 2 года экспортировала союзникам Украины боеприпасы на 800 млн евро
23 июня — Mossovetinfo.ru — Сербия за последние два-три года экспортировала западным союзникам Украины боеприпасы н...
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Другое
21.06.2024, 08:52
Стратегические ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии полной боевой готовности - Путин
21 июня — Mossovetinfo.ru — Стратегические ядерные силы России всегда находятся в состоянии полной боевой готовност...