Доля льготной ипотеки в общем объеме ипотечного кредитования в мае выросла до 75%

27 июня — Mossovetinfo.ru — На долю льготной ипотеки в мае пришлось 62% от общего количества и 75% от общего объема выдач ипотечных кредитов. За месяц было выдано 75,38 тыс. льготных ипотек на 401,60 млрд руб. Средний размер кредита составил 5,33 млн руб., средний срок – 310 мес. (25 лет 10 мес.). Месяцем ранее доля льготной ипотеки составляла 56% от общего количества и 69% от общего объема выдач. Об этом сообщается в пресс-релизе Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).



Средний срок ипотеки в мае текущего года вырос по сравнению с апрелем на 8 мес. и составил 281 мес. (23 года 5 мес.), годом ранее он составлял 249 мес. (20 лет и 9 мес.).