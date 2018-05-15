17 мая. Mossovetinfo.ru - Ансамбль городской усадьбы XVIII–XIX веков в Москве признан объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Адрес здания: Старокирочный переулок, дом 5, строения 1 и 5. Оно находится на территории Немецкой слободы. Памятниками архитектуры признали главное здание усадьбы, сторожка и каменная ограда с воротами.