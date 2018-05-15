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Другое
17.05.2018, 08:55
Археологи нашли в центре Москвы древнюю церковную утварь, изразец и оружие средневековой Руси
17 мая. Mossovetinfo.ru – Археологи нашли в центре Москвы древнюю церковную утварь, изразец и оружие средневековой Руси. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. ...
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Другое
17.05.2018, 08:42
Дом в Немецкой слободе признали памятником архитектуры
17 мая. Mossovetinfo.ru - Ансамбль городской усадьбы XVIII–XIX веков в Москве признан объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правите...
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Другое
15.05.2018, 15:44
REG.RU зарегистрирует домены .МОСКВА и .MOSCOW для Правительства Москвы
15 мая. Mossovetinfo.ru – Крупнейший российских хостинг-провайдер и регистратор доменных имен REG.RU в пятый раз выиграл аукцион по предоставлению услуг по регистрации, продлению и обслуживанию до...