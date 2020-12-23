23 декабря. Mossovetinfo.ru - Создатель мессенджера telegram Павел Дуров сообщил в своем блоге о начале монетизации мессенджера.



По словам Дурова, количество пользователей мессенджера приближается к 500 миллионам человек, что ведет к повышению расходов на поддержание его работы. В связи с этим возникла необходимость монетизации.



При этом, Дуров заявил, что большинство пользователей не заметят серьезных изменений. Все существующие сервисы Telegram останутся бесплатными. Однако появятся новые сервисы и функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Часть этих функций станут платными.



Дуров подчеркнул, что все сервисы, связанные с отправкой сообщений в личных и групповых чатах, останутся свободными от рекламы, так как создатели мессенджера считают рекламу в личных и групповых чатах неприемлимой.



Создатель Telegram также заявил, что не собирается продавать мессенджер, как это сделали создатели WhatsApp, так как Telegram нужен пользователям именно как независимый проект.