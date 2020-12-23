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Другое     23.12.2020 11:37

Дуров объявил о начале монетизации telegram

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Теги:  Павел Дуров  Telegram  интернет  мессенджеры  монетизация 

23 декабря. Mossovetinfo.ru - Создатель мессенджера telegram Павел Дуров сообщил в своем блоге о начале монетизации мессенджера.

По словам Дурова, количество пользователей мессенджера приближается к 500 миллионам человек, что ведет к повышению расходов на поддержание его работы. В связи с этим возникла необходимость монетизации.

При этом, Дуров заявил, что большинство пользователей не заметят серьезных изменений. Все существующие сервисы Telegram останутся бесплатными. Однако появятся новые сервисы и функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Часть этих функций станут платными.

Дуров подчеркнул, что все сервисы, связанные с отправкой сообщений в личных и групповых чатах, останутся свободными от рекламы, так как создатели мессенджера считают рекламу в личных и групповых чатах неприемлимой.

Создатель Telegram также заявил, что не собирается продавать мессенджер, как это сделали создатели WhatsApp, так как Telegram нужен пользователям именно как независимый проект.



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Теги: 
Павел Дуров  Telegram  интернет  мессенджеры  монетизация 

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