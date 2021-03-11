Эксперты назвали приложения, которые рекомендуется срочно удалить со смартфона

11 марта. Mossovetinfo.ru – Эксперт журнала «Forbes» Зак Доффман рассказал, что в Coogle Play обнаружено восемь опасных приложений, в которых присутствует троян под названием Clast82, способный устанавливать на гаджеты вредоносное ПО.



В результате указанные приложения могут считывать банковские реквизиты, и даже обходить двухфакторную аутентификацию. По словам эксперта, «Clast82 получает полный доступ к смартфону, как если бы хакер держал его в своих руках».



Опасные приложения: Cake VPN (com.lazycoder.cakevpns), Pacific VPN (com.protectvpn.freeapp), eVPN (com.abcd.evpnfree), BeatPlayer (com.crrl.beatplayers), QR/Barcode Scanner MAX (com.bezrukd.qrcodebarcode), Music Player (com.revosleap.samplemusicplayers), tooltipnatorlibrary (com.mistergrizzlys.docscanpro), QRecorder (com.record.callvoicerecorder).



После удаления указаных приложений со смартфона, рекомендуется проверить свои банковские счета, а также сменить пароль в мобильном банке.



В настоящее время данные приложения уже удалены из Play Store, однако эксперты считают, что их новое появление под другими названиями - лишь вопрос времени.



