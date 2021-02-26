 
Актуальные темы: коронавирус
Другое     26.02.2021 11:42

Эксперты назвали пять частых ошибок водителей при покупке нового автомобиля

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  автомобили  продажи автомобилей 

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Эксперты портала «Автовзгляд» назвали пять наиболее распространенных ошибок, совершаемых автолюбителями при покупке новой машины.

Очень часто водители при покупке авто прибегают к услугам «серых дилеров». При этом, от их услуг лучше отказаться. Официальные автосалоны тесно сотрудничают с дистрибьюторами официально, а «серых дистрибьюторов» намного сложнее привлечь к ответственности в случае проблем с купленным автомобилем. В частности, на них нельзя пожаловаться производителю.

Эксперты советуют не покупать машину из имеющихся на месте, так как в такой ситуации можно переплатить до нескольких сотен тысяч рублей за ненужные опции. Лучше заказать машину с конфигурацией «под себя».

Также эксперты отмечают важность внимательного изучения и заполнения документов, особенно тщательно изучать пункты об итоговой стоимости машины, ответственности диллера и сроках передачи машины клиенту.

Еще одна вещь, о которой напоминают эксперты - возможность попросить скидку при покупке автомобиля. При этом, чем дороже машина и чем серьезнее ее комплектация - тем более серьезную скидку можно получить.

Наконец, при покупке автомобиля необходимо внимательно изучить его на предмет различных повреждений, неисправностей и соответствия заказу. Необходимо проверить работу всех систем автомобиля, так как решить проблему с выявленными неисправностями легче до того, как подписан акт приема-передачи. Также необходимо убедиться, что дилер передал полный комплект бумаг и два комплекта ключей от машины.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
автомобили  продажи автомобилей 

Возврат к списку

Лента новостей

12:50 Другое Ученые выявили рекордное снижение скорости Гольфстрима

12:09 Происшествия Россиян предупредили о звонках мошенников с номеров близких

11:42 Другое Эксперты назвали пять частых ошибок водителей при покупке нового автомобиля

11:03 В России Получателям пособий на услуги ЖКХ предложили давать продуктовые карточки

10:30 Мнения Онищенко призвал не затягивать с отменой коронавирусных ограничений для пожилых людей

Актуальные материалы

07:32 Город (Москва и область) Две новые темы появились на портале «Наш город»

07:25 Общество Более тысячи новых заданий для самопроверки появилось в «МЭШ»

10:20 Общество В Москве на неделе ожидаются сильные колебания атмосферного давления

22:51 Другое «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби

14:16 Общество Москвичи обсудят более 90 градостроительных проектов

14:04 Мнения Дмитрий Орлов: вопрос о памятнике на Лубянке не нужно выносить на референдум

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru