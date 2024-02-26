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01.03.2024, 09:25
Эксперты оценили данные о связи COVID-19 и когнитивными нарушениями
1 марта — Mossovetinfo.ru — Связь между COVID-19 и когнитивными нарушениями установлена по итогам исследования британс...
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27.02.2024, 06:54
В РФ и ЕАЭС запретили 19 пищевых добавок
27 февраля — Mossovetinfo.ru — В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) (РФ, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия...
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26.02.2024, 09:31
ИИ стремительно увеличивает потребление энергии в центрах обработки данных
26 февраля — Mossovetinfo.ru — ИИ стремительно увеличивает потребление энергии в центрах обработки данных, оператор...