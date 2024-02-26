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Другое     01.03.2024 09:25

Эксперты оценили данные о связи COVID-19 и когнитивными нарушениями

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Теги:  COVID-19  исследование  IQ  мозговой туман 

1 марта — Mossovetinfo.ru — Связь между COVID-19 и когнитивными нарушениями установлена по итогам исследования британских ученых из Имперского колледжа Лондона, перенесенный COVID-19 сказывается на умственных способностях - «мозговой туман» за год может отнять у человека до шести баллов коэффициента IQ. Исследование опубликовали в научном журнале New England Journal of Medicine (NEJM), выдержки из исследования приводит газета Financial Times. В исследовании участвовали более 100 тыс. человек, переболевшие COVID-19.

Так называемый «мозговой туман» — одно из долговременных последствий перенесенного заражения коронавирусом. Наиболее сильно этот фактор, по итогам исследования, обнаружен у тех, кто переболел первыми штаммами короновируса, и особенно у тех, кто болел более месяца и лежал в больницах.

При «мозговом тумане» в когнитивных областях, которые отвечают за память, пространственное планирование и вербальное мышление
больше всего страдают функции памяти, включая запоминание поскольку, по данным ученых, имеется дефицит нейронных связей что не способствует формированию новых воспоминаний.

В исследовании участвовали переболевшие коронавирусом разной степени тяжести и разной продолжительности, а также неинфицированные. Участники прошли когнитивные тесты онлайн, в ходе них оценивались такие способности, как память, мышление, исполнительность, внимание и импульсивность.

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Теги: 
COVID-19  исследование  IQ  мозговой туман 

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