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Другое     15.02.2021 19:28

Эксперты ВОЗ рекомендуют переболевшим коронавирусом сделать прививку

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцина  ВОЗ  прививки 

15 февраля. Mossovetinfo.ru – Людям, которые переболели коронавирусом все равно рекомендуется сделать прививку, заявила в интервью в Twitter главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

По словам эксперта, у тех людей, которые переболели коронавирусом в легкой форме или перенесли заболевание бессимптомно, формируется недостаточно сильный иммунный ответ.

В случае если человек переболел коронавирусом, вакцина сработает как усилитель иммунного ответа.

При этом, ученые пока не могут сказать, какова будет продолжительность иммунитета у переболевших людей, этот вопрос еще изучается.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцина  ВОЗ  прививки 

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