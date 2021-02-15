Эксперты ВОЗ рекомендуют переболевшим коронавирусом сделать прививку

15 февраля. Mossovetinfo.ru – Людям, которые переболели коронавирусом все равно рекомендуется сделать прививку, заявила в интервью в Twitter главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.



По словам эксперта, у тех людей, которые переболели коронавирусом в легкой форме или перенесли заболевание бессимптомно, формируется недостаточно сильный иммунный ответ.



В случае если человек переболел коронавирусом, вакцина сработает как усилитель иммунного ответа.



При этом, ученые пока не могут сказать, какова будет продолжительность иммунитета у переболевших людей, этот вопрос еще изучается.