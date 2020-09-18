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Другое     18.09.2020 16:42

Если коллекторы нарушают ваши права - обращайтесь к судебным приставам

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Теги:  коллекторы  граждане  права  приставы  защита прав 

18 сентября. Mossovetinfo.ru - Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве (ГУФССП) в рамках деятельности по защите прав граждан, имеющих просроченную задолженность, от неправомерных действий лиц, занимающихся ее взысканием, принимает меры по выявлению и наказанию нарушителей закона. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в пресс-службе ГУФССП России по г. Москве.

«Граждане, столкнувшиеся с неправомерными действиями юридических лиц при возврате просроченной задолженности, могут обратиться в ГУФССП России по г. Москве через интернет-приемную на ведомственном сайте. Также направить обращение можно по адресу: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 5. Задать уточняющие вопросы о порядке подачи обращений можно по номеру телефона: 8 (499) 558 15 84 с 9.00 до 18.00», - отмечается в сообщении.

К обращению в ГУФСПП необходимо приложить информацию, подтверждающую нарушение прав. «К обращению можно приложить любую информацию, подтверждающую нарушение прав: это могут быть СМС-сообщения, детализация звонков, полученные письма, фотографии, аудио- и видеозаписи, а также иные материалы», - сообщает пресс-служба ГУФССП России по г. Москве.

Если проверка подтвердит указанные в жалобе факты, нарушители будут привлечены к административной ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ. «Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере до пятисот тысяч рублей; на должностных лиц – до одного миллиона рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц – до двух миллионов рублей», - напоминают в службе судебных приставов.

Напомним, что в конце августа 2020 года Президент России Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций. Глава Государства отметил, что иногда то, с чем сталкиваются люди при общее с коллекторскими организациями, «переходит иногда всякие границы». «Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль», — отметил Президент.

Правительство РФ намерено ужесточить ответственность коллекторов и банков за незаконные действия по взысканию долгов, соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой на осенней сессии.

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Теги: 
коллекторы  граждане  права  приставы  защита прав 

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