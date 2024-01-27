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Другое     29.01.2024 08:58

Evergrande с долгами $300 млрд приостановил торги акциями в Гонконге

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Теги:  Evergrande  суд  Китай  Гонконг  ликвидация  акции  торги  приостановка 

29 января— Mossovetinfo.ru — Одна из крупнейших девелоперских компаний Китая Evergrande приостановила торги своими акциями на Гонконгской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении компании на торговой площадке.

Суд Гонконга в понедельник постановил ликвидировать гиганта недвижимости China Evergrande Group. Этот шаг, вероятно, вызовет волнения на рушащихся финансовых рынках Китая, поскольку политики пытаются сдержать углубляющийся кризис, сообщает Рейтер из Гонконга. Судья Линда Чан приняла решение ликвидировать застройщика с самой большой задолженностью в мире с общим объемом обязательств более 300 миллиардов долларов, отметив, что Evergrande не смогла предложить конкретный план реструктуризации более чем через два года после невыполнения обязательств по погашению облигаций и после нескольких судебных слушаний.

Суд проведет еще одно слушание во второй половине дня “для наведения порядка”, согласно веб-сайту суда, которое может привести к назначению ликвидатора Evergrande.

Девелопер из Шэньчжэня стал олицетворением имущественного кризиса в Китае с 2021 года, с общей суммой обязательств более 328 миллиардов долларов на конец июня прошлого года. Ранее вторая по величине риэлторская компания Китая Evergrande объявила дефолт по своим финансовым обязательствам перед кредиторами в конце 2021 года, спровоцировав кризис в секторе недвижимости, который продолжает оказывать давление на экономику в целом, сообщает CNN.

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Теги: 
Evergrande  суд  Китай  Гонконг  ликвидация  акции  торги  приостановка 

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