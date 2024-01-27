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29.01.2024, 08:58
Evergrande с долгами $300 млрд приостановил торги акциями в Гонконге
29 января— Mossovetinfo.ru — Одна из крупнейших девелоперских компаний Китая Evergrande приостановила торги своими акци...
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28.01.2024, 15:29
Иран заявил о запуске в космос трех спутников
28 января — Mossovetinfo.ru — В воскресенье Иран впервые в своей истории одновременно отправил в космос три спутника...
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Другое
27.01.2024, 12:27
В Китае успешно прошло испытание по вертикальному взлету и посадке многоразовой ракеты-носителя «Куайчжоу»
27 января — Mossovetinfo.ru — В Китае в пятницу успешно прошло испытание по вертикальному взлету и посадке экспериме...