27 сентября. Mossovetinfo.ru – Исполком Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем заседании в Ньоне принял решение о проведении чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии, сообщается на официальном сайте организации.
Помимо Германии, на право проведенияЕвро-2024 претендовала также Турция. Германия примет чемпионат Европы во второй раз. Ранее Евро проводился в Германии в 1988 году.
Ранее также сообщалось, что юбилейный Евро-2020 пройдет на территории сразу 12 стран. В России матчи Евро-2020 примет Санкт-Петербург.
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