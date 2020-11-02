2 ноября. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 2 ноября, на Московской бирже в ходе торгов евро впервые с декабря 2014 года обновил максимум поднялся выше 93,7 рубля.



Кроме того, доллар в ходе торгов в первые с 30 марта поднялся выше отметки 80 рублей - до 80,19 рубля.