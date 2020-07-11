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Другое     11.07.2020 17:06

Facebook планирует запретить политическую рекламу

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Теги:  Facebook  политическая реклама  запрет 

11 июля, Mossovetinfo.ru - Агентство Bloomberg сообщило о планах руководства IT-корпорации Facebook в преддверии выборов президента США, которые пройдут 3 ноября, запретить политическую рекламу.

Собеседники агентства Bloomberg сообщили, что запрет политической рекламы поможет защитить пользователей от вводящего в заблуждение контента перед голосованием.

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Теги: 
Facebook  политическая реклама  запрет 

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