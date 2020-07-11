Facebook планирует запретить политическую рекламу

11 июля, Mossovetinfo.ru - Агентство Bloomberg сообщило о планах руководства IT-корпорации Facebook в преддверии выборов президента США, которые пройдут 3 ноября, запретить политическую рекламу.



Собеседники агентства Bloomberg сообщили, что запрет политической рекламы поможет защитить пользователей от вводящего в заблуждение контента перед голосованием.