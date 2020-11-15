15 ноября. Mossovetinfo.ru – Российская премьер-лига совместно с Российским футбольным союзом ведет диалог со всеми заинтересованными сторонами на тему возможного введения системы идентификации болельщиков. Об этом заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.



Он отметил, что «посыл лиги в разговоре с органами государственной власти - сделать так, чтобы нововведение было максимально комфортным и не обременительным для зрителя». По словам главы Лиги, приоритет - безопасное и комфортное проведение футбольных матчей. ИА «Моссовет» выяснило, что известно по теме на данный момент.



Что будет из себя представлять система идентификации болельщиков? Болельщик получит виртуальный Fan ID. Проход на стадион будет осуществляться с помощью смартфона через систему контроля и управления доступом (СК cnУД). Ожидается, что все владельцы Fan ID станут участниками большой программы лояльности и получат скидки в различных сервисах, магазинах и барах.



Сейчас разговор идет о введении системы идентификации болельщиков только на матчах РПЛ. Инфраструктура стадионов РПЛ позволяет ввести Fan ID в кратчайшие сроки. Что касается низших футбольных лиг и других видов спорта, то на данный момент технической возможности для введения Fan ID нет.



Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия», бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в интервью «СЭ» заявил, что введение Fan ID пойдет на пользу российскому футболу.



«Это решение пойдет на пользу, оно несет за собой качество, удобство для зрителей. Плюс это обеспечивает и безопасность, Fan ID — это правильное новшество для российского футбола», - отметил Газзаев



В настоящее время идет разработка законопроекта, после принятия которого у РПЛ появится возможность введения обязательной идентификации болельщиков. Курирует проект заместитель председателя правительства РФ заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, ранее работавший главой оргкомитета Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и имеющий опыт в организации прохода болельщиков на спортивные объекты.



Не исключено, что весной РПЛ введет добровольную идентификацию болельщиков, чтобы протестировать систему. При этом все будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Многие участники процесса считают, что на фонеограничений пользы от этого не будет, а клубы получат дополнительные хлопоты.



Ожидается, что вместе с введением в следующем сезоне Fan ID на стадионах во время матчей РПЛ начнут продавать пиво. Законопроект о продаже пива на стадионах уже рассматривается Госдумой.