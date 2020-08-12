12 августа. Mossovetinfo.ru – Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что клуб продолжит свое участие в чемпионате России.



«Основная команда футбольного клуба «Спартак-Москва» продолжает участие в турнирах сезона-2020/21», - говорится в заявлении Федуна, опубликованном на официальном сайте «Спартака».



Федун выразил благодарность болельщикам, ветеранам клуба, журналистам – всем, кто поддержал клуб «в борьбе с произволом со стороны судей». Владелец клуба отметил, что благодаря совместным усилиям судейская система в российском футболе станет более объективной и независимой.



При этом, Федун заявил, что в случае «продолжения судейской травли» клуб все же может сняться с чемпионата.



После матча первого тура чемпионата России по футболу «Спартак» - «Сочи», Федун заявил, что снимет команду с чемпионата России из-за несправедливого судейства. Матч завершился со счетом 2:2, сочинский клуб ушел от поражения благодаря пенальти в концовке матча. Назначенный пенальти многие болельщики и специалисты сочли несправедливым.