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Другое     11.06.2021 17:13

Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год из-за коронавируса

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Теги:  фестивали  Нашествие  Роспотребнадзор  перенос 

11 июня. Mossovetinfo.ru — Музыкальный фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в подмосковном Серпухове с 30 июля до 1 августа, по требованию Роспотребнадзора перенесен на 2022 год, сообщается на официальном сайте фестиваля.

«Динамика роста заболеваемости такова, что Роспотребнадзор по Московской области вынес решение о невозможности проведения «Нашествия» в июле-августе 2021 года», - сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

В связи с этим оргкомитет фестиваля совместно с правительством Московской области приняли решение перенести фестиваль на лето следующего года. Фестиваль пройдет 29-31 июля.

Также сообщается, что 25 июня будет запущен специальный автоматизированный сервис, с помощью которого можно будет сдать купленные билеты, переоформить их на следующий год или на другое лицо - в зависимости от желания владельца.

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Карта места

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Теги: 
фестивали  Нашествие  Роспотребнадзор  перенос 

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