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Другое     23.05.2019 08:57

ФИФА отказалась от идеи увеличить до 48 команд число участников ЧМ-2022 в Катаре

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Теги:  ФИФА  чемпионат мира по футболу  футбол 

22 мая. Mossovetinfo.ru – В чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре примут участие 32 команды, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В ФИФА рассматривали идею увеличения количества команд-участниц до 48. Для этого, к организации чемпионата мира планировалось привлечь соседние с Катаром страны. Также рассматривалась возможность увеличения количества участников при снижении некоторых ключевых требований ФИФА. Однако в результате было решено отказаться от идеи увеличения численности участников ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что ФИФА приняла решение увеличить количество команд-участниц чемпионата мира по футболу до 48, начиная с ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.


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Теги: 
ФИФА  чемпионат мира по футболу  футбол 

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