22 мая. Mossovetinfo.ru – В чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре примут участие 32 команды, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).



В ФИФА рассматривали идею увеличения количества команд-участниц до 48. Для этого, к организации чемпионата мира планировалось привлечь соседние с Катаром страны. Также рассматривалась возможность увеличения количества участников при снижении некоторых ключевых требований ФИФА. Однако в результате было решено отказаться от идеи увеличения численности участников ЧМ-2022.



Ранее сообщалось, что ФИФА приняла решение увеличить количество команд-участниц чемпионата мира по футболу до 48, начиная с ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.