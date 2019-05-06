6 мая. Mossovetinfo.ru – Фантастический фильм «Мстители. Финал» установил рекорд, собрав в прокате 2 миллиарда долларов за 11 дней, сообщает компания Walt Disney Studios.



За первые 11 дней проката фильм собрал 2,189 миллиарда долларов. Таким образом, картина побила рекорд фильма Джемса Кэмерона «Аватар», который собрал в прокате 2 миллиарда долларов за 47 дней.



«Мстители. Финал» вышел на второе место в списке самых кассовых фильмов в истории, обойдя картины «Мстители: Война бесконечности», «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Титаник». По общему размеру сборов новый блокбастер уступает только «Аватару», который собрал в прокате 2,788 миллиарда долларов.