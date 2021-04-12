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Другое     12.04.2021 19:11

Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде

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Теги:  футбол  Кубок России по футболу  Нижний Новгород  финал 

12 апреля. Mossovetinfo.ru — Финальный матч Кубка России по футболу состоится 12 мая в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Соответствующее решение было принято на заседании бюро исполкома РФС в понедельник, 12 апреля.

Ранее стало известно, что в полуфинале турнира московские «Локомотив» и ЦСКА сыграют между собой на стадионе в Черкизово. В другом полуфинале грозненский «Ахмат» примет на своем поле самарские «Крылья Советов». Оба матча состоятся 21 апреля.

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Карта места

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Теги: 
футбол  Кубок России по футболу  Нижний Новгород  финал 

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