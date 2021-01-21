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Другое     27.01.2021 11:04

«Фиорентина» объявила о переходе Кокорина

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Теги:  футбол  Александр Кокорин  Спартак  Фиорентина 

27 января. Mossovetinfo.ru – Футболист московского «Спартака» Александр Кокорин перешел в итальянскую «Фиорентину», об этом сообщается в официальном twitter-акаунте итальянского клуба.

Кокорин перешел в «Спартак» в августе 2020 года, однако провел за московский клуб всего 8 матчей. Ранее он выступал за «Динамо» (Москва), махачкалинский «Анжи», санкт-петербургский «Зенит» и «Сочи».

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Теги: 
футбол  Александр Кокорин  Спартак  Фиорентина 

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