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27.01.2021, 11:04
«Фиорентина» объявила о переходе Кокорина
27 января. Mossovetinfo.ru – Футболист московского «Спартака» Александр Кокорин перешел в итальянскую «Фиорентину», об этом сообщается в официальном twitter-акаунте итальянского клуба. Кокорин пе...
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23.01.2021, 16:19
В Калифорнии от коронавируса умер телеведущий Ларри Кинг
23 января. Mossovetinfo.ru - В Калифорнии от коронавируса умер телеведущий Ларри Кинг, ему было 87 лет. Телезвезда была доставлена в больницу Лос-Анджелеса в конце декабря после положительного резул...
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Другое
21.01.2021, 10:58
Стадионы в Москве с 22 января могут заполняться на 50%
21 января. Mossovetinfo.ru – С 22 января стадионы в Москве во время соревнований могут заполнятся на 50% от вместимости, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. С 13 ноября в Мо...