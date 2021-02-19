ФК «Тамбов» сможет продолжить сезон несмотря на большие финансовые проблемы

19 февраля. Mossovetinfo.ru – Комиссия по лицензированию РФС временно разрешила футбольному клубу «Тамбов» регистрировать игроков, несмотря на серьезные финансовые проблемы, сообщается на официальном сайте РФС.



Ранее «Тамбову» было запрещено регистрировать новых футболистов из-за больших задолженностей по зарплате перед действующими игроками и других финансовых проблем.



Однако 16 февраля общее собрание клубов Российской Премьер-лиги поддержала досрочное выделение клубу «Тамбов» обязательных выплат от РПЛ, которые клуб должен был получить по окончании сезона.



Полученные средства позволили ФК «Тамбов» реструктуризировать долги, в связи с чем игроки согласились временно снять претензии к клубу, что позволило снять запрет на регистрацию игроков.



Запрет на регистрацию игроков снят до 25 февраля. При этом, РФС и РПЛ будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований клубом.



Таким образом, ФК «Тамбов» сможет продолжить сезон и сыграть в чемпионате России по футболу, а также в Кубке страны, где «Тамбов» 21 февраля должен сыграть в Москве с «Локомотивом».