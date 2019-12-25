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Другое     25.12.2019 09:34

Forbes назвал список самых богатых музыкантов десятилетия

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Теги:  Forbes  музыканты  рейтинги 

25 декабря. Mossovetinfo.ru – Журнал Forbes составил список самых богатых музыкантов десятилетия.

На первом месте находится американский рэпер Dr. Dre (настоящее имя Андре Ромелл Янг), чье состояние оценивается в 950 миллионов долларов. При этом отмечается, что свой последний альбом рэпер выпустил в 2015 году. Однако музыкант является основателем и совладельцем компании Beats Electronics, производящей аудиооборудование. В 2014 году компанию купила фирма Apple.

На втором месте рейтинга кантри-певица Тейлор Свифт, чье состояние оценивается в 825 миллионов долларов. В 2019 году Свифт стала самым высокооплачиваемым музыкантом в мире. На третьем месте американская певица Бейонсе, состояние которой оценивается в 685 миллионов долларов.

В десятку самых богатых музыкантов десятилетия вошли также U2, Diddy, Элтон Джон, Jay-Z, Пол Маккартни, Кэти Перри и Леди Гага.


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Карта места

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Теги: 
Forbes  музыканты  рейтинги 

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