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Другое
12.09.2019, 09:14
В списке богайтеших россиян произошли изменения
12 сентября. Mossovetinfo.ru – Журнал Forbes опубликовал обновленный список самых богатых россиян. Первое место в списке по-прежнему занимает владелец «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон,...
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Другое
05.09.2019, 11:57
Дом правительства в Москве будет реконструирован
5 сентября. Mossovetinfo.ru – Дом правительства России на Краснопресненской набережной будет реконструирован, сообщается на официальном сайте Главгосэкспертизы России. Проект реконструкции уж...
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Другое
04.09.2019, 11:04
Москва за 5 лет добилась наибольшего прогресса в улучшении условий жизни среди всех городов мира
4 сентября. Mossovetinfo.ru – Москва за пять лет добилась наибольшего прогресса среди всех городов мира в улучшении условий жизни, следует из данных ежегодного рейтинга, составляемого британским ж...