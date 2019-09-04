12 сентября. Mossovetinfo.ru – Журнал Forbes опубликовал обновленный список самых богатых россиян.



Первое место в списке по-прежнему занимает владелец «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние издание оценило в 26,2 миллиарда долларов. На второе место поднялся партнер Михельсона – Геннадий Тимченко, чье состояние выросло до 22,1 миллиарда долларов. На третьем месте владелец «Лукойла» Вагит Алекперов с состоянием в 21,2 миллиарда долларов.



В пятерку богатейших россиян вошли также Владимир Лисин (21,2 миллиарда долларов) и Алексей Мордашов (20,4 миллиарда долларов).