12 декабря. Mossovetinfo.ru – Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира 2019 года.



Возглавила рейтинг, как и год назад, канцлер Германии Ангела Меркель. На втором месте экс-глава МВФ Кристин Лагард, на третьем – спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.



Среди тех, кто попал в рейтинг телеведущая Опра Уинфри, королева Велиокбритании Елизавета II, дочь и советник действующего президента США Иванка Трамп, певицы Рианна и Бейонсе, теннисистка Серена Уильямс, актриса Риз Уизерспун, экоактивистка Грета Тунберг, и другие.



Единственной россиянкой, попавшей в рейтинг самых влиятельных женщин мира, стала глава Центробанка Эльвира Набиулина, которая заняла 53 место.