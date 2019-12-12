12 декабря. Mossovetinfo.ru – Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира 2019 года.
Возглавила рейтинг, как и год назад, канцлер Германии Ангела Меркель. На втором месте экс-глава МВФ Кристин Лагард, на третьем – спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Среди тех, кто попал в рейтинг телеведущая Опра Уинфри, королева Велиокбритании Елизавета II, дочь и советник действующего президента США Иванка Трамп, певицы Рианна и Бейонсе, теннисистка Серена Уильямс, актриса Риз Уизерспун, экоактивистка Грета Тунберг, и другие.
Единственной россиянкой, попавшей в рейтинг самых влиятельных женщин мира, стала глава Центробанка Эльвира Набиулина, которая заняла 53 место.
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