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16.04.2020, 09:13
Forbes представил обновленный рейтинг самых богатых россиян
16 апреля. Mossovetinfo.ru – Обновленный рейтинг самых богатых россиян опубликован на сайте журнала Forbes. В новый рейтинг вошли 102 миллиардера, что на 2 больше, чем годом ранее. В тоже вре...
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Другое
15.04.2020, 15:41
Стали известны даты проведения 42-го ММКФ
15 апреля. Mossovetinfo.ru – 42-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 1 по 8 октября, соответствующее решение утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), сообщ...
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Другое
14.04.2020, 18:38
Минздрав предупредил о распространении коронавируса в радиусе 4 метров
14 апреля. Mossovetinfo.ru – Заразиться коронавирусом можно находясь в радиусе 4 метров от заразившегося, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Нико...