16 апреля. Mossovetinfo.ru – Обновленный рейтинг самых богатых россиян опубликован на сайте журнала Forbes.



В новый рейтинг вошли 102 миллиардера, что на 2 больше, чем годом ранее. В тоже время совокупное состояние 200 богатейших людей России за год сократилось на 40 миллиардов долларов и составило 456 миллиардов. При этом порог вхождения в рейтинг впервые с 2016 года был снижен до 400 миллионов долларов.



Первое место рейтинга занял президент холдинга «Интеррос», крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин, чье состояние оценивается в 19,7 миллиарда долларов. На втором месте остался председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (18,1 миллиарда долларов). Лидер прошлогоднего рейтинга, председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон опустился на третью строчку с состоянием в 17,1 миллиарда долларов.



В десятку самых богатых россиян вошли также Алексей Мордашов (16,8 миллиарда), Вагит Алекперов (15,2 миллиарда), Геннадий Тимченко (14,4 миллиарда), Алишер Усманов (13,4 миллиарда), Михаил Фридман (13 миллиардов), Андрей Мельниченко (12,5 миллиарда) и Роман Абрамович (11,3 миллиарда).