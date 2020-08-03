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Другое     03.08.2020 10:43

Forbes составил рейтинг российских звезд с самыми высокими доходами

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Теги:  Forbes  рейтинги  шоу-бизнес  звезды  доходы 

3 августа. Mossovetinfo.ru – Журнал Forbes составил рейтинг российских звезд с наиболее высокими доходами в 2020 году.

Первое место в рейтинге занял певец и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров, чьи доходы составили 8,8 миллиона долларов. На втором месте певец Егор Крид (6,9 миллиона долларов), на третьем – певец Дима Билан (6,8 миллиона долларов).

Четвертое и пятое место разделили рэпер Баста и певец Филипп Киркоров, каждый из которых заработал по 6,6 миллиона долларов. На шестом месте певица Полина Гагарина (6,4 миллиона долларов), на седьмом – группа «Би-2» (6 миллионов долларов). Восьмое место занял певец Григорий Лепс (5,3 миллиона долларов), девятое и десятое места разделили рэпер Тимати и телеведущий Иван Ургант, каждый из которых заработал по 5,1 миллиона долларов.

Среди тех российских звезд, кто больше всех заработал в 2020 году, также певцы Сергей Жуков (группа «Руки вверх»), Николай Басков, Сергей Лазарев, актер и шоумен Александр Ревва, актер, шоумен, телеведущий Дмитрий Нагиев, певец Стас Михайлов, телеведущий и юморист Максим Галкин, певец Валерий Меладзе и певица Zivert (Юлия Зиверт).

Доходы звезд считались за период с 1 мая прошлого года по 30 апреля нынешнего года.


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Карта места

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Теги: 
Forbes  рейтинги  шоу-бизнес  звезды  доходы 

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