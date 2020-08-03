3 августа. Mossovetinfo.ru – Журнал Forbes составил рейтинг российских звезд с наиболее высокими доходами в 2020 году.



Первое место в рейтинге занял певец и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров, чьи доходы составили 8,8 миллиона долларов. На втором месте певец Егор Крид (6,9 миллиона долларов), на третьем – певец Дима Билан (6,8 миллиона долларов).



Четвертое и пятое место разделили рэпер Баста и певец Филипп Киркоров, каждый из которых заработал по 6,6 миллиона долларов. На шестом месте певица Полина Гагарина (6,4 миллиона долларов), на седьмом – группа «Би-2» (6 миллионов долларов). Восьмое место занял певец Григорий Лепс (5,3 миллиона долларов), девятое и десятое места разделили рэпер Тимати и телеведущий Иван Ургант, каждый из которых заработал по 5,1 миллиона долларов.



Среди тех российских звезд, кто больше всех заработал в 2020 году, также певцы Сергей Жуков (группа «Руки вверх»), Николай Басков, Сергей Лазарев, актер и шоумен Александр Ревва, актер, шоумен, телеведущий Дмитрий Нагиев, певец Стас Михайлов, телеведущий и юморист Максим Галкин, певец Валерий Меладзе и певица Zivert (Юлия Зиверт).



Доходы звезд считались за период с 1 мая прошлого года по 30 апреля нынешнего года.