21 мая. Mossovetinfo.ru – Журнал Forbes составил рейтинг самых перспективных молодых россиян в возрасте до 30 лет, рейтинг опубликован на сайте издания.
Вначале был создан лонг-лист из ста номинантов, из которого затем специальное жюри, редакция и читатели выбрали топ-30. В рейтинге 10 категорий: «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии», «Искусство», «Музыка и кино», «Социальные практики», «Мода и дизайн» и «Новые медиа».
При создании списка победителей учитывались следующие критерии: возраст не старше 30 лет, признание в профессиональном сообществе, конкурентоспособность на российском или глобальном рынке.
Среди тех, кто вошел в топ-30 рейтинга футболист сборной России Александр Головин, певица Монеточка, телеведущие Настя Ивлеева и Мария Командная, хоккеист Кирилл Капризов, пианист Денис Трифонов и другие.
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