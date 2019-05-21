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Другое     21.05.2019 09:16

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет

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Теги:  Forbes  рейтинги 

21 мая. Mossovetinfo.ru – Журнал Forbes составил рейтинг самых перспективных молодых россиян в возрасте до 30 лет, рейтинг опубликован на сайте издания.

Вначале был создан лонг-лист из ста номинантов, из которого затем специальное жюри, редакция и читатели выбрали топ-30. В рейтинге 10 категорий: «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии», «Искусство», «Музыка и кино», «Социальные практики», «Мода и дизайн» и «Новые медиа».

При создании списка победителей учитывались следующие критерии: возраст не старше 30 лет, признание в профессиональном сообществе, конкурентоспособность на российском или глобальном рынке.

Среди тех, кто вошел в топ-30 рейтинга футболист сборной России Александр Головин, певица Монеточка, телеведущие Настя Ивлеева и Мария Командная, хоккеист Кирилл Капризов, пианист Денис Трифонов и другие.


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Карта места

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Теги: 
Forbes  рейтинги 

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