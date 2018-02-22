Ford Focus третьего поколения является самым мужским среди подержанных авто - CarPrice

22 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Ford Focus третьего поколения стал «лидером рейтинга, вопреки всем представлениям о том, каким должен быть настоящий мужской автомобиль», - сообщили ИА "Моссовет" в CarPrice по итогам анализа продаж на вторичном рынке в 2017 году - начале 2018 года.



Среди наиболее популярных мужских автомобилей оказались также (по убыванию): Skoda Octavia II Рестайлинг, Ford Focus II Рестайлинг, Chevrolet Lacetti, Volkswagen Passat B6, Ford Focus II, Chevrolet Cruze I, Volkswagen Polo V и Hyundai Solaris I



Были проанализированы результаты 165 тысяч осмотров автомобилей, проведенных в указанный период.