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Другое     22.02.2018 11:21

Ford Focus третьего поколения является самым мужским среди подержанных авто - CarPrice

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Теги:  CarPrice  рейтинг 

22 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Ford Focus третьего поколения стал «лидером рейтинга, вопреки всем представлениям о том, каким должен быть настоящий мужской автомобиль», - сообщили ИА "Моссовет" в CarPrice по итогам анализа продаж на вторичном рынке в 2017 году - начале 2018 года.

Среди наиболее популярных мужских автомобилей оказались также (по убыванию): Skoda Octavia II Рестайлинг, Ford Focus II Рестайлинг, Chevrolet Lacetti, Volkswagen Passat B6, Ford Focus II, Chevrolet Cruze I, Volkswagen Polo V и Hyundai Solaris I

Были проанализированы результаты 165 тысяч осмотров автомобилей, проведенных в указанный период.

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Теги: 
CarPrice  рейтинг 

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