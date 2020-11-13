13 ноября. Mossovetinfo.ru – Футболисты Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный, которые ранее сдали сомнительные тесты на коронавирус, присоединятся к сборной Росси в Стамбуле, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
1 ноября стало известно, что результаты тестов Ерохина, Лесового и Заболотного оказались сомнительными. Игроки были изолированы от команды, вместо них на товарищеский матч со сборной Молдавии полетел вызванный из молодежной сборной Федор Чалов.
Однако после сомнительного теста игроки сдали несколько отрицательных тестов на коронавирус и вечером в пятницу вылетят в Стамбул, где в воскресенье, 15 ноября сборная России сыграет в рамках Лиги наций со сборной Турции.
19:39 Власть Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами
18:21 Другое Футболисты Ерохин, Лесовой и Заболотный присоединятся к сборной России в Стамбуле
17:19 Город (Москва и область) 17% москвичей заразились COVID-19 дома от инфицированных детей - Роспотребнадзор
16:18 Город (Москва и область) Вестибюль станции метро «Новослободская» закроется на год с 21 ноября
09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше
21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти
14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах
14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время
14:18 Город (Москва и область) Музеи в Москве закроют с 13 ноября
14:17 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры в Москве с 13 ноября смогут пускать не более 25% зрителей