13 ноября. Mossovetinfo.ru – Футболисты Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный, которые ранее сдали сомнительные тесты на коронавирус, присоединятся к сборной Росси в Стамбуле, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.



1 ноября стало известно, что результаты тестов Ерохина, Лесового и Заболотного оказались сомнительными. Игроки были изолированы от команды, вместо них на товарищеский матч со сборной Молдавии полетел вызванный из молодежной сборной Федор Чалов.



Однако после сомнительного теста игроки сдали несколько отрицательных тестов на коронавирус и вечером в пятницу вылетят в Стамбул, где в воскресенье, 15 ноября сборная России сыграет в рамках Лиги наций со сборной Турции.