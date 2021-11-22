Футбольным клубам представили проект стратегии развития РПЛ

22 ноября. Mossovetinfo.ru - Ашот Хачатурянц единогласно избран президентом РПЛ. Выборы состоялись 22 ноября на общем собрании РПЛ.



Хачатурянц, исполнявший обязанности президента РПЛ с 5 октября, был единственным зарегистрированным кандидатом. Участники Общего собрания единогласно проголосовали за его избрание новым президентом Лиги сроком на пять лет. Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РПЛ.



Избранный президент РПЛ презентовал проект стратегического развития. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.



В число первостепенных направлений концепции вошли:



- детальная разработка стратегии развития РПЛ

- поддержка клубов в кризисных условиях

- работа с основным вещателем РПЛ

- цифровизация внутренних процессов Лиги

- привлечение новой аудитории

- работа над восприятием бренда РПЛ среди футболистов, коммерческих партнёров и СМИ

- модернизация модели управления РПЛ

- развитие платформы для обмена опытом между клубами и лигами



Главная цель концепции — становление РПЛ как конкурентоспособной лиги, дающей толчок к успешному выступлению клубов и сборной в международных турнирах и привлекающей внимание как зрителей и потенциальных партнёров, так и зарубежных футболистов.



Согласно проекту, на разработку и утверждение стратегии развития РПЛ отведено три-четыре месяца. Клубы приняли основу проекта и договорились подготовить свои предложения по концепции.



