Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами

18 мая, Mossovetinfo.ru - По мнению Генерального прокурора США Уильяма Барра (William Barr), сотрудничество Apple с «режимом России» и «Коммунистической партией Китая» несет угрозу масштабной слежки (наблюдения) за гражданами в этих тоталитарных странах. Об этом генпрокурор США заявил на пресс-конференции в понедельник.



«Было много сообщений о том, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом над перемещением центров обработки данных, чтобы правительства этих стран могли организовать крупномасштабное наблюдение», - сказал он. («There have been many reports that Apple is working with the Chinese Communist Party and the Russian regime to move data centers so that the governments of these countries can organize large — scale surveillance»).



Также, по словам Уильяма Барра, у Apple не будет никаких оправданий, если она откажется сотрудничать с государствами, которые имеют верховенство закона и уважают неприкосновенность частной жизни и гражданские свободы. Это обвинение прозвучало после отказа Apple способствовать разблокировать смартфон военнослужащего, устроившего стрельбу на военной базе во Флориде в декабре 2019 года.



Напомним, что тема «цифрового концлагеря» стала актуальной в российских соцсетях после введения режима «самоизоляции» в период пандемии коронавируса.