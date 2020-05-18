Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Другое     18.05.2020 23:06

Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Apple  Россия  Китай  Барр  Генпрокурор США 

18 мая, Mossovetinfo.ru - По мнению Генерального прокурора США Уильяма Барра (William Barr), сотрудничество Apple с «режимом России» и «Коммунистической партией Китая» несет угрозу масштабной слежки (наблюдения) за гражданами в этих тоталитарных странах. Об этом генпрокурор США заявил на пресс-конференции в понедельник.

«Было много сообщений о том, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом над перемещением центров обработки данных, чтобы правительства этих стран могли организовать крупномасштабное наблюдение», - сказал он. («There have been many reports that Apple is working with the Chinese Communist Party and the Russian regime to move data centers so that the governments of these countries can organize large — scale surveillance»).

Также, по словам Уильяма Барра, у Apple не будет никаких оправданий, если она откажется сотрудничать с государствами, которые имеют верховенство закона и уважают неприкосновенность частной жизни и гражданские свободы. Это обвинение прозвучало после отказа Apple способствовать разблокировать смартфон военнослужащего, устроившего стрельбу на военной базе во Флориде в декабре 2019 года.

Напомним, что тема «цифрового концлагеря» стала актуальной в российских соцсетях после введения режима «самоизоляции» в период пандемии коронавируса.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Apple  Россия  Китай  Барр  Генпрокурор США 

Возврат к списку

Лента новостей

23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами

20:45 В мире Цена нефти Brent с поставкой в июне превысила $35

20:03 Власть Мишустин дал день на исполнение поручения Путина по выплатам медикам

16:52 Город (Москва и область) Власти Москвы прокомментировали информацию об утечке данных граждан, нарушивших режим самоизоляции

16:25 Происшествия Москвичей предупредили о сильном ветре до конца дня 18 мая

Актуальные материалы

23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами

20:45 В мире Цена нефти Brent с поставкой в июне превысила $35

18:40 Город (Москва и область) Возобновление работы магазинов стройматериалов в Подмосковье переносится

16:54 Город (Москва и область) В Москве могут возобновить работу каршеринга

13:49 Другое Футбольный сезон в России возобновится 21 июня

22:43 В России США угрожает худшая рецессия со времен Второй мировой войны - глава ФРС

19:37 Город (Москва и область) Более 100 тысячам предприятий Подмосковья могут субсидировать зарплату

18:04 Другое Юрий Семин покидает пост главного тренера ФК «Локомотив»

12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут

20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru