Другие материалы
-
Другое
30.11.2023, 09:36
Генри Киссинджер в возрасте 100 лет умер в своем доме в Коннектикуте
30 ноября — Mossovetinfo.ru — Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США и советник по национальной безопасности, лау...
-
Другое
30.11.2023, 08:51
Несгоревшие элементы «Прогресс МС-23» затоплены в Тихом океане - Роскосмос
30 ноября — Mossovetinfo.ru — Сегодня грузовой корабль «Прогресс МС-23», проработавший на Международной космической ...
-
Другое
27.11.2023, 11:08
В аквариуме-музее в Севастополе погибли все животные, порядка 800, которые жили в 9 аквариумах
27 ноября — Mossovetinfo.ru — В Севастопольском аквариуме из-за стихии морской водой затопило зал, погибли более 500 м...