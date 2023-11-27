30 ноября — Mossovetinfo.ru — Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США и советник по национальной безопасности, лау...

30 ноября — Mossovetinfo.ru — Сегодня грузовой корабль «Прогресс МС-23», проработавший на Международной космической ...

27 ноября — Mossovetinfo.ru — В Севастопольском аквариуме из-за стихии морской водой затопило зал, погибли более 500 м...