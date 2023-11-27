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Другое     30.11.2023 09:36

Генри Киссинджер в возрасте 100 лет умер в своем доме в Коннектикуте

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Теги:  Генри Киссинджер  смерть 

30 ноября — Mossovetinfo.ru — Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США и советник по национальной безопасности, лауреат Нобелевской премии мира, в возрасте 100 лет скончался в среду в своем доме в Коннектикуте, сообщила его консалтинговой фирмы Kissinger Associates. Фирма не сообщила причину смерти.

Киссинджер, доминирующая и поляризующая сила во внешней политике США, в молодости бежал из нацистской Германии, чтобы стать одной из самых влиятельных и противоречивых внешнеполитических фигур в американской истории, сообщается в материале CNN.

Киссинджер активно, до последних месяцев жизни, участвовал в обсуждении актуальных вопросов построения мира.

В мае 2023 года он в интервью телекомпании Си-би-эс сказал, что гонка вооружений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) не будет похожа на предыдущие, из-за проблемы с разработкой теорий о том, как можно одержать в ней победу.

Также в мае Киссинджер заявил, что США и Китай являются главной угрозой миру. Судьба человечества зависит от того, смогут ли Америка и Китай поладить, обстоятельства дают на это всего пять-десять лет, чтобы найти способ, чтобы избежать третьей мировой войны, сказал он в интервью The Economist.

В июле 2023 года Генри Киссинджер встретился в Пекине с Си Цзиньпином.

В ходе интервью корреспонденту CNN Фариду Закарии в 2008 Киссинджер сказал: «Чтобы вести переговоры, нужно понимать восприятие другой стороны мира. И они должны понимать наше восприятие. И обе стороны должны принять решение о том, что они попытаются урегулировать эти разногласия».

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Теги: 
Генри Киссинджер  смерть 

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