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Другое     23.05.2020 17:15

Гидроксихлорохин не помогает, а вредит пациентам с Covid-19 - исследование

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Теги:  гидроксихлорохин  hydroxychloroquineю Covid-19  коронавирус  исследование  Трамп 

23 мая. Mossovetinfo.ru - Использование гидроксихлорохина не только не помогает пациентам Covid-19, а делает им хуже. Об этом в субботу сообщает CNN со ссылкой на обширное исследование, опубликованное вчера в медицинском журнале The Lancet. Были проанализированы данные более чем 96 000 пациентов на шести континентах.

Исследование показало, что тяжелобольные Covid-19, которых лечили гидроксихлорохином или хлорохином, с большей вероятностью умирали, чем больные не получавшие такого лечения или у них развивались нерегулярные сердечные ритмы.

«Наши данные очень убедительно показали, что во всем мире среди населения реального мира эта комбинация лекарств, независимо от того, как вы нарезаете ее или нарезаете на нее, не демонстрирует каких-либо доказательств пользы, а на самом деле неизменно показывает сигнал о серьезном вреде», - сказал доктор Мандип Мехра (Dr. Mandeep Mehra), ведущий автор исследования.

Исследование было проведено через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что в последнее время ежедневно принимает таблетку противомалярийного препарата гидроксихлорохинпоказал. И тем самым Трамп подогрел интерес к лекарству. Он это делал после того, как в Белом доме выявили 2 случая заражения коронавирусом, - несмотря на жесткое предупреждение Управления по контролю за продуктами и лекарствами о рисках такого самолечения. На прошлой неделе Трамп перестал его принимать.

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Теги: 
гидроксихлорохин  hydroxychloroquineю Covid-19  коронавирус  исследование  Трамп 

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