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23.05.2020, 17:15
Гидроксихлорохин не помогает, а вредит пациентам с Covid-19 - исследование
23 мая. Mossovetinfo.ru - Использование гидроксихлорохина не только не помогает пациентам Covid-19, а делает им хуже. Об этом в субботу сообщает CNN со ссылкой на обширное исследование, опубликов...
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Другое
22.05.2020, 13:47
В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность
22 мая, Mossovetinfo.ru - Коронавирусная инфекция в большом количестве повреждает эндотелиальные клетки (клетки сосудистой оболочки), из-за чего происходит объемное повреждение мембран, выстилающих кр...
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Другое
20.05.2020, 23:56
Мау и Эскиндаров переназначены ректорами - РАНХиГС и Финансового университета
20 мая, Mossovetinfo.ru - Ректора двух передовых российских вузов Владимир Мау и Мухадин Эскиндаров сегодня переназначены ректорами. Об этом сообщил Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в сво...