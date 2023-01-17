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Другое     17.01.2023 07:29

Глава ОБСЕ выступает за возвращение полевой миссии в Украину

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Теги:  ОБСЕ  миссия  Украина  мониторинг 

17 января, Mossovetinfo.ru - Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Северной Македонии Буяр Османи в понедельник после прошедшей в Киеве встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским призвал к немедленному возвращению полевой миссии ОБСЕ в Украину. Османи прибыл в Киев 16 января на поезде, путь занял девять часов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Миссия будет иметь большое значение на местах, способствуя стабильности, безопасности и правам человека для всех граждан", - сообщил Б. Османи в своем "Твиттере".

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начала работу в Украине в марте 2014 года по просьбе официального Киева и завершила свою деятельность 31 марта 2022 года. Большая часть усилий миссия ОБСЕ была направлена на наблюдение за ситуацией в зоне боевых действий в Донбассе.

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Теги: 
ОБСЕ  миссия  Украина  мониторинг 

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