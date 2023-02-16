16 февраля, Mossovetinfo.ru - Обращение «К ООН с предложением о безотлагательном проведении международного расследования преступления, совершенного США 26 сентября 2022 года в Балтийском море» единогласно поддержано всеми фракциями Государственной Думы, сообщает пресс-служба Госдумы.
В Обращении говорится:
«Обнародованные 8 февраля 2023 года результаты расследования американского журналиста Сеймура Херша свидетельствуют о факте совершения военными Соединенных Штатов Америки и их норвежскими пособниками преступной атаки на три ветки газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море. Администрация Дж. Байдена, отдавшего противоправный приказ, несет полную ответственность как за причинение многомиллиардного ущерба владельцам важнейшей для Евразийского континента энергетической инфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов, так и за долгосрочное пагубное влияние этой атаки на экономическое развитие стран региона в целом, а также за катастрофический вред экологии.
Благодаря мужеству и верности профессиональному долгу Сеймура Херша, одного из самых известных американских писателей и журналистов-расследователей, получившего мировую известность в связи с разоблачением кровавых преступлений американских палачей во вьетнамской деревне Сонгми, стала достоянием всего мира и информация о новом преступлении США, которое должно стать поводом для тщательного международного расследования, наказания виновных и компенсации причиненного ущерба.
Циничное стремление к геополитической гегемонии в мире и экономическому преимуществу за счет физического устранения естественных конкурентов, замешенное на пещерной русофобии и полном игнорировании международного права, ставит руководителей США в один ряд с безжалостными террористами и военными преступниками. Американские политики, игнорируя жизненные интересы даже своих ближайших союзников, развязали противоречащую принципам свободной торговли и добросовестной конкуренции санкционную войну, продолжают подливать масло в огонь вооруженных конфликтов, ведут подрывную работу по свержению неугодных режимов по всему миру, а теперь дошли и до взрывов важнейших объектов жизнеобеспечения целого континента.
Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации обращаются к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с предложением инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии».
В декабре 2022 года было опубликовано
письменное заявление посольства РФ в Вашингтоне, в котором подчеркивалось, что Россия будет настаивать на своем участии во всестороннем и прозрачном расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», не позволит «замести под ковер» правду о произошедшем.